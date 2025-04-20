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Серия А. Драматичная ничья в матче команды Виктора Коваленко без его участия
Все же кое-какая польза есть
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Серия А. 33-й тур
Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Венеция" 2:2
Голы: Фаццини 59, Анжорин 87 - Йебоа 68, Бузио 85
18-ая против 19-ой команды лиги. После поражения 17-ой команды в субботу, позволявшего к ней приблизиться. В такой ситуации ничья не была неудачей, а возможностью сократить отставание от спасительного места и одновременно не отпустить прямого конкурента из зоны вылета. Ничья и состоялась в Эмполи. Хотя получилась она весьма драматичной.
В первом тайме голов не было. "Эмполи" выглядел интереснее соперника, но не сумел добраться до ворот. Однажды защитники "Венеции" чуть не привезли гол, но в итоге отбились. Гости затем создали момент - Думбия замыкал прострел. Вратарь хозяев Васкес вытащил.
Второй тайм уже был более урожайным на голы. Хендерсон перехватил и забросил на Фаццини, а тот пробил слета. Угловой Васкес не сумел перехватить как следует, и Йебоа затолкал. Бузио оформил полный камбек на добивании, но Анжорин закрутил в угол из-за пределов штрафной и вернул ничью.
"Эмполи" и "Венеция" сокращают отставание от "Лечче" и его спасительного 17-го места до одного очка. Значит, эта ничья в их пользу.
Виктор Коваленко остался в запасе "Эмполи". Для его конкурентов за место на поле, то есть опорников, матч получился исключительно успешным. Грасси не особо отличился, но Хендерсон и Фаццини сделали первый гол, а Анжорин, заменивший Хендерсона, забил второй. В целом его команда выполнила лишь три замены.
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