Серия А. Болонья - Интер 1:0. Борьба за Скудетто обостряется. Как и за места в Топ-4

Серия А. 33-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Интер" 1:0

Гол: Орсолини 90+4

"Болонья": Равалья, Холм, Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Эбишер (Моро 88), Домингес (Орсолини 70), Одгар (Фаббиан 89), Даллинга (Кастро 77), Ндой (Камбиаги 77)

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони (Димарко 65), Дармиан (Биссек 88), Чалханоглу, Барелла, Мхитарян (Фраттези 65), Аугусто, Корреа (Тареми 69), Лаутаро Мартинес (Арнаутович 88)

Предупреждения: Ндой 58, Орсолини 90+4 - Мхитарян 39, А. Бастони 61, Корреа 81

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Наиболее сложный матч в концовке сезона для обеих команд. "Болонья" играет против чемпиона и лидера лиги, причем сразу же после болезненного поражения от "Аталанты" в прямой битве за места в Топ-4. "Интер" играет в гостях у пятой команды лиги между матчами против "Баварии" в Лиге Чемпионов и "Милана" в Кубке. Было ясно, что игра будет тяжелой для обеих.

Так и получилось. Мы увидели плотную, вязкую, нервную борьбу с минимумом футбола. Ничего похожего на 2:2 в первом круге, зато очень похоже на очный матч в Болонье в предыдущем сезоне. С фундаментальной разницей в результате. Тогда "Интер" вымучил победу со счетом 1:0. Здесь проиграл с таким же. Еще и пропустил на этот раз в добавленное время.

После прохода "Баварии" в среду "нерадзурри" пребывали на седьмом небе от счастью, говорили о повторении 2010-го года, когда выиграли и Чемпионат, и Кубок Италии, и Лигу Чемпионов. Вместе с тем, говорили и об усталости. Единственная команда Серии А, которая все еще играет в трех турнирах, выглядит выхолощенной в лиге и в Кубке. Отсюда и такая игра.

Лаутаро Мартинес начал ударом в падении, Аугусто пробивал головой. Равалья, заменивший травмированного Скорупски, отбил первый удар, а второй прошел мимо. Мимо прошел и ответ Ндоя. А удар Даллинги в упор был заблокирован защитником. Равалья ошибся на выходе, но Лаутаро головой попал в стойку. Да и арбитры свистнули там фол в атаке.

В предыдущем абзаце перечислены абсолютно все опасные моменты в матче до концовки. На фоне скучной медленной игры. Ускорилась она лишь на последних минутах, когда "Болонья" устроила финальный штурм. И ведь сумела реализовать его. Вброшенный аут Биссек достал головой, но лишь продлил далее, где замена Орсолини пробил ножницами.

"Интер" не побеждает в шестом из семи последних гостевых матчей лиги. В позапрошлом он потерял победу на 87-ой минуте, в предыдущем потерял 2:0, здесь потерял на 94-ой. Не хватает характера, физических сил. Он первый, но опережает "Наполи" лишь по разнице мячей. "Болонья" же прерывает серию из двух матчей без поражений и выходит на четвертое место.