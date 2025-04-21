Наставник миланского Интера прокомментировал поражение своей команды от Болоньи

В рамках 33-го тура Серии А "Интер" пожаловал в гости к "Болонье". Хозяева вырвала три очка в компенсированное время благодаря голу Орсолини. После финального свистка тренер "Интера" Симоне Индзаги проанализировал игру.

"Мы проиграли очень важный матч, который не заслуживали проиграть. Мы отвечали ударом на удар, и это больно. Это поражение, которое жжет, но чемпионат не заканчивается здесь, мы движемся дальше с большой уверенностью. Сегодня еще рано что-то глубоко анализировать, было немного нервозности, но в том моменте мы должны были лучше защищаться и не позволить мячу дойти до Орсолини. Но я не могу упрекнуть ребят, ведь они выложились на полную.

"Наполи"? У нас одинаковое количество очков, впереди еще 5 матчей. Расклад имеет относительное значение – легко не будет ни нам, ни "Наполи", ни другим командам, которые борются за Лигу чемпионов. Теперь мы проанализируем, что могли сделать лучше, без всяких оправданий, и будем двигаться вперед с теми же выступлениями, которые демонстрируем в последнее время", – сказал Индзаги.