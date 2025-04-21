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Гасперини - после 1:0 с Миланом: Для меня это невероятный сезон

Италия
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Бергамаски не сбавляют оборотов

Гасперини - после 1:0 с Миланом: Для меня это невероятный сезон

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал комментарий после минимальной победы над "Миланом" (1:0) в Серии А.

"Для меня это невероятный сезон: Лига чемпионов стала бы выдающимся достижением в сложном чемпионате, где так много команд отстают всего на несколько очков. В данный момент все сосредоточены на достижении максимальной цели для "Аталанты", было бы здорово увенчать ее таким результатом.

Конечно, возможно, без двух домашних поражений от "Интера" и "Наполи" мы были бы ближе к завоеванию Скудетто, но думать о том, чтобы быть так высоко, было бы преувеличением. Играть в Лиге чемпионов — это успех: просто посмотрите, какие команды за нами", - сказал специалист в интервью DAZN.

По итогам 33-х туров "Аталанта" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Серия А Милан
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Источник:
Gazzetta
Опубликовал: Александр Бураков
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