Матчи чемпионата Италии перенесены в связи со смертью Папы Римского

В понедельник, 21-го апреля, стало известно о том, что умер Папа Римский Франциск. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Известно, что из-за этого трагического известия четыре матча 33-го тура чемпионата Италии, которые должны были состояться в этот понедельник, будут перенесены на неопределенный срок.

"Торино" - "Удинезе"

"Кальяри" - "Фиорентина"

"Дженоа"- "Лацио"

"Парма" - "Ювентус"

"После смерти Папы Римского Франциска руководство Серии А может подтвердить, что сегодняшние матчи Серии А были перенесены. О дальнейшей дате этих поединка будет сообщено позже", — говорится в официальном заявлении.

A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti

Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di

Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi. — Lega Serie A (@SerieA) April 21, 2025