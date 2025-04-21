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Матчи чемпионата Италии перенесены в связи со смертью Папы Римского

Италия
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Официальное заявление от Серии А

Матчи чемпионата Италии перенесены в связи со смертью Папы Римского

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В понедельник, 21-го апреля, стало известно о том, что умер Папа Римский Франциск. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Известно, что из-за этого трагического известия четыре матча 33-го тура чемпионата Италии, которые должны были состояться в этот понедельник, будут перенесены на неопределенный срок.

  • "Торино" - "Удинезе"
  • "Кальяри" - "Фиорентина"
  • "Дженоа"- "Лацио"
  • "Парма" - "Ювентус"

"После смерти Папы Римского Франциска руководство Серии А может подтвердить, что сегодняшние матчи Серии А были перенесены. О дальнейшей дате этих поединка будет сообщено позже", — говорится в официальном заявлении.

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Серия А Чемпионат Италии Папа Римский
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Источник:
Serie A
Опубликовал: Андрей Журба
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