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Матчи чемпионата Италии перенесены в связи со смертью Папы Римского
Официальное заявление от Серии А
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 21-го апреля, стало известно о том, что умер Папа Римский Франциск. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет.
Известно, что из-за этого трагического известия четыре матча 33-го тура чемпионата Италии, которые должны были состояться в этот понедельник, будут перенесены на неопределенный срок.
- "Торино" - "Удинезе"
- "Кальяри" - "Фиорентина"
- "Дженоа"- "Лацио"
- "Парма" - "Ювентус"
"После смерти Папы Римского Франциска руководство Серии А может подтвердить, что сегодняшние матчи Серии А были перенесены. О дальнейшей дате этих поединка будет сообщено позже", — говорится в официальном заявлении.
A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti— Lega Serie A (@SerieA) April 21, 2025
Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di
Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi.
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