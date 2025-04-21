Италия
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Неожиданная развязка. Болонья - Интер 1:0. Видео гола и обзор матча
"Нерадзурри" пропустили на последних минутах
Getty Images/Global Images Ukraine
"Болонья" вырвала победу у "Интера" в игре 33-го тура чемпионата Италии.
На 90+4 минуте ворота гостей поразил Риккардо Орсолини.
После этого поражения "Наполи" сравнялся по очкам с "Интером", но уступает лидеру таблицу по дополнительным показателям.
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Серия А. 33-й тур
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Интер" 1:0
Гол: Орсолини 90+4
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