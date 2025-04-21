Неожиданная развязка. Болонья - Интер 1:0. Видео гола и обзор матча

"Болонья" вырвала победу у "Интера" в игре 33-го тура чемпионата Италии.

На 90+4 минуте ворота гостей поразил Риккардо Орсолини.

После этого поражения "Наполи" сравнялся по очкам с "Интером", но уступает лидеру таблицу по дополнительным показателям.

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Серия А. 33-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Интер" 1:0

Гол: Орсолини 90+4