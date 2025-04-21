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Главный тренер Милана высказался о поражении от Аталанты 

Италия

Первый тайм был равный 

Главный тренер Милана высказался о поражении от Аталанты 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Милана" Сержиу Консейсау посетил пресс-конференцию после поражения от "Аталанты" (0:1).

"Первый тайм был равным, "Аталанта" больше владела мячом, мы действовали немного глубже, но не испытывали сильного давления. Мы закончили тайм хорошо, создали несколько моментов.

Во втором тайме были эпизоды, где надо было правильно отдать передачу, тогда как в своей первой настоящей возможности "Аталанта" забила – и это тот момент, который мы разбирали в защите. Мы знали, что они подают на дальнюю штангу – это одна из их характеристик, мы об этом говорили", – сказал Консейсау.

Добавим, что этот результат оставляет "Милан" на девятом месте в турнирной таблице Серии А с 51 зачетным баллом.

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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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