Нападающий Ливерпуля может продолжить карьеру в Серии А

Будущее Федерико Кьезы еще неизвестно, но одно становится все более очевидным – летом он попрощается с "Ливерпулем".

Федерико нужно игровое время, поэтому игрок ищет возможность вернуться в итальянский топ-клуб. Многое решится после завершения чемпионата, когда станет известно, кто квалифицировался в еврокубки. Это непосредственно повлияет на варианты для Кьезы, однако пока "Интер" – самый реальный вариант. Президент клуба Беппе Маротта давно восхищается талантом Кьезы, а "нерадзурри" точно попрощаются с Хоакином Корреа и будут искать ему замену.

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Многое зависит от будущего Антонио Конте. Если он останется в "Наполи", то обязательно потребует вингера с характеристиками, похожими на Кьезу, а если возглавит "Милан", то там итальянец также может стать вариантом на фланг атаки команды. Еще один вариант – "Рома", однако он возможен только при условии возвращения команды в Лигу Европы.

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Все три варианта имеют общую проблему: нынешнюю зарплату Кьезы в 7,5 миллиона евро в год не потянет ни один клуб Серии A. Поэтому, если Кьеза действительно хочет вернуться в Италию, первый шаг должен сделать именно он – согласиться на снижение заработной платы.

Добавим, что всего в этом сезоне Кьеза провел на поле лишь 395 минут во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.