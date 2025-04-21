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Известный инсайдер сообщил, что тренер Милана покинет клуб в конце сезона

Италия
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Вместе с ним команду покинет его звездный соотечественник

Известный инсайдер сообщил, что тренер Милана покинет клуб в конце сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау рискует остаться без работы.

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 50-летний португальский наставник "россонери" вероятнее всего покинет клуб по завершении этого сезона. Также он отмечает, что руководство "Милана" не рассчитывает на Жоау Феликса, поэтому 25-летний нападающий вернется из аренды обратно в "Челси".

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Напомним, что "Милан" находится на девятом месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе лишь 51 очко после 33-х сыгранных туров в чемпионате Италии.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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