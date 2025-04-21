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Победил тот, кому нужнее. Милан - Аталанта 0:1. Видео гола и обзор матча

Италия
Обновлено

Эффективнее у чужих ворот были гости

Победил тот, кому нужнее. Милан - Аталанта 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Аталанта" взяла верх над "Миланом" в 33-м туре чемпионата Италии.

Три очка коллективу Гасперини принес забитый мяч Эдерсона.

В турнирной таблице "Аталанта" укрепилась на третьем месте, "Милан" остался на девятом.

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Серия А. 33-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Аталанта" 0:1

Гол: Эдерсон 62

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