Италия
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Победил тот, кому нужнее. Милан - Аталанта 0:1. Видео гола и обзор матча
Эффективнее у чужих ворот были гости
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" взяла верх над "Миланом" в 33-м туре чемпионата Италии.
Три очка коллективу Гасперини принес забитый мяч Эдерсона.
В турнирной таблице "Аталанта" укрепилась на третьем месте, "Милан" остался на девятом.
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Серия А. 33-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Аталанта" 0:1
Гол: Эдерсон 62
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