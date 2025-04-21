Наполи и Милан заинтересованы в подписании звезды Болоньи

Этот сезон выдался изнурительным для "Милана" и "Наполи" в атаке – оба клуба забили лишь 51 и 52 гола соответственно, что существенно ниже их стандартов. Обе команды испытывают недостаток глубины на флангах, а их крайние атакующие игроки не могут демонстрировать стабильную игру на высоком уровне.

Поэтому, как сообщает журналист Даниэле Лонго, "Наполи" и "Милан" обратили внимание на вингера "Болоньи" Риккардо Орсолини как на возможное усиление атакующей линии в летнее трансферное окно.

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Орсолини привлек внимание "партенопейцев" и "россонери" благодаря своей блестящей форме. Он сыграл ключевую роль в том, что "Болонья" претендует на второе подряд попадание в Лигу чемпионов, а также вышла в полуфинал Кубка Италии. Контракт вингера с клубом действует до лета 2027 года, и в конце сезона он собирается встретиться с руководством "Болоньи", чтобы обсудить свое будущее.

Добавим, что в этом сезоне на счету итальянца 14 голов и 4 ассиста в 33 матчах за "Болонью" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.