  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан готов подписать нового центрального нападающего в летнее трансферное окно
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан готов подписать нового центрального нападающего в летнее трансферное окно

Италия

Два варианта

Милан готов подписать нового центрального нападающего в летнее трансферное окно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" готов инвестировать значительную сумму в подписание еще одного центрального нападающего, который составит конкуренцию Сантьяго Хименесу, которого клуб подписал в январе за около 35 миллионов евро с бонусами.

Как сообщает издание Calciomercato, миланцы готовы инвестировать летом примерно 30 миллионов евро в нового форварда. Согласно источникам, они входит в число претендентов на форварда "Удинезе" и сборной Италии Лоренцо Лукку.

Читайте такжеРома и Наполи поспорят за талантливого форварда Удинезе

Другой вариант – нападающий "Майнца" и сборной Германии Йонатан Буркгардт, который также входит в сферу интересов "Милана" и, вероятно, будет доступен по схожей стоимости.

Добавим, что в этом сезоне на счету Лукки 12 голов и 2 ассиста в 34 матчах во всех турнирах, тогда как Буркгардт забил 16 голов и отдал 3 ассиста за 26 матчей.

По теме
yellow-arrow
Стало известно, когда будут сыграны перенесенные матчи 33-го тура чемпионата Италии
yellow-arrow
Рафаэль Леау: Миланское дерби в Кубке Италии может изменить наш сезон
yellow-arrow
Наполи и Милан заинтересованы в подписании звезды Болоньи
Майнц Удинезе Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости