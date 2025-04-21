Милан готов подписать нового центрального нападающего в летнее трансферное окно

"Милан" готов инвестировать значительную сумму в подписание еще одного центрального нападающего, который составит конкуренцию Сантьяго Хименесу, которого клуб подписал в январе за около 35 миллионов евро с бонусами.

Как сообщает издание Calciomercato, миланцы готовы инвестировать летом примерно 30 миллионов евро в нового форварда. Согласно источникам, они входит в число претендентов на форварда "Удинезе" и сборной Италии Лоренцо Лукку.

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Другой вариант – нападающий "Майнца" и сборной Германии Йонатан Буркгардт, который также входит в сферу интересов "Милана" и, вероятно, будет доступен по схожей стоимости.

Добавим, что в этом сезоне на счету Лукки 12 голов и 2 ассиста в 34 матчах во всех турнирах, тогда как Буркгардт забил 16 голов и отдал 3 ассиста за 26 матчей.