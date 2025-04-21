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Стало известно, когда будут сыграны перенесенные матчи 33-го тура чемпионата Италии

Италия

Поединки были отменены из-за общенационального дня траура

Стало известно, когда будут сыграны перенесенные матчи 33-го тура чемпионата Италии

Фото: mondocalcionews.it / Автор неизвестен

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На официальном сайте Серии А появилась информация о переносе четырех матчей 33-го тура чемпионата Италии из-за смерти Папы Римского.

Следующие матчи состоятся в среду, 23-го апреля. Начало встреч в 19:30 по киевскому времени.

  • "Торино" - "Удинезе"
  • "Кальяри" - "Фиорентина"
  • "Дженоа"- "Лацио"
  • "Парма" - "Ювентус"
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Напомним, что на данный момент лидером турнирной таблицы Серии А остается "Интер", набравший 71 очко после 33-х сыгранных матчей в чемпионате Италии. Несмотря на то, что "Наполи" имеет такое же количество очков, они занимают второе место.

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Ювентус (Турин) Серия А Чемпионат Италии Лацио (Рим) Дженоа (Генуя) Торино Удинезе Фиорентина (Флоренция) Кальяри Парма
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Источник:
Serie A
Опубликовал: Андрей Журба
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