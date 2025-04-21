Стало известно, когда будут сыграны перенесенные матчи 33-го тура чемпионата Италии

На официальном сайте Серии А появилась информация о переносе четырех матчей 33-го тура чемпионата Италии из-за смерти Папы Римского.

Следующие матчи состоятся в среду, 23-го апреля. Начало встреч в 19:30 по киевскому времени.

"Торино" - "Удинезе"

"Кальяри" - "Фиорентина"

"Дженоа"- "Лацио"

"Парма" - "Ювентус"

???? RECUPERO GARE 33ª GIORNATA #SerieAEnilive



CAGLIARI – FIORENTINA

GENOA – LAZIO

PARMA – JUVENTUS

TORINO – UDINESE



????️ Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30 — Lega Serie A (@SerieA) April 21, 2025

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Напомним, что на данный момент лидером турнирной таблицы Серии А остается "Интер", набравший 71 очко после 33-х сыгранных матчей в чемпионате Италии. Несмотря на то, что "Наполи" имеет такое же количество очков, они занимают второе место.