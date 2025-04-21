Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, когда будут сыграны перенесенные матчи 33-го тура чемпионата Италии
Поединки были отменены из-за общенационального дня траура
Фото: mondocalcionews.it / Автор неизвестен
На официальном сайте Серии А появилась информация о переносе четырех матчей 33-го тура чемпионата Италии из-за смерти Папы Римского.
Следующие матчи состоятся в среду, 23-го апреля. Начало встреч в 19:30 по киевскому времени.
- "Торино" - "Удинезе"
- "Кальяри" - "Фиорентина"
- "Дженоа"- "Лацио"
- "Парма" - "Ювентус"
???? RECUPERO GARE 33ª GIORNATA #SerieAEnilive— Lega Serie A (@SerieA) April 21, 2025
CAGLIARI – FIORENTINA
GENOA – LAZIO
PARMA – JUVENTUS
TORINO – UDINESE
????️ Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что на данный момент лидером турнирной таблицы Серии А остается "Интер", набравший 71 очко после 33-х сыгранных матчей в чемпионате Италии. Несмотря на то, что "Наполи" имеет такое же количество очков, они занимают второе место.
Популярное сейчас
- В Ватикане умер Папа Римский Франциск
- Шандрук: Побороться за еврокубки? Мы можем, но встанет вопрос - для чего?
- УАФ назначил арбитров на матчи 1/2 финала Кубка Украины
- Кривбасс – Шахтер, Миколенко vs Сити и ответные матчи ЛЧ, ЛЕ, ЛК. Расписание футбола на 14 – 20 апреля
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне