Рафаэль Леау: Миланское дерби в Кубке Италии может изменить наш сезон

Вингер "Милана" Рафаэль Леау признается, что не имеет объяснения проблемам команды после поражения от "Аталанты" (0:1), из-за которого шансы "россонери" квалифицироваться в еврокубки через Серию А практически исчезли.

"Сложно что-то объяснить. Могу лишь сказать, что с приходом Сержиу Консейсау мы часто могли возвращаться в игру и вырывать победы, даже когда проигрывали. Тренер придал нам решимости. Иногда мы хорошо играем – и не выигрываем, а иногда играем плохо – и все равно побеждаем. У меня нет объяснения этому", – сказал Леау.

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Единственная надежда "Милана" спасти сезон – это Кубок Италии, ведь его победитель получит путевку в Лигу Европы. Первый матч полуфинала против "Интера" завершился со счетом 1:1, поэтому все решится в ответном матче.

"Мы должны отдать все силы, чтобы победить, выйти в финал и сделать счастливыми наших болельщиков. И не только их – нам самим также нужна эта радость, ведь сезон был очень сложным. Это дерби – больше и говорить нечего. Это очень важный матч, который может изменить наш сезон", – сказал Леау.

Добавим, что ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между "Миланом" и "Интером" состоится в среду, 23 апреля.