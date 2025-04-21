  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Консейсау раскритиковал итальянскую прессу за слухи о его увольнении из Милана
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Консейсау раскритиковал итальянскую прессу за слухи о его увольнении из Милана

Италия

Специалист поделился своими мыслями

Консейсау раскритиковал итальянскую прессу за слухи о его увольнении из Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Милана" Сержиу Консейсау раскритиковал итальянскую прессу за слухи о его увольнении с поста главного тренера итальянского клуба.

"За то время, что я здесь, я выиграл Суперкубок, и сразу же начались разговоры о моем будущем, о следующем тренере, который может прийти, пока я еще здесь. Я живу футболом уже 40 лет. Как по мне, я не против, но с каждым днем это проявляется как неуважение.

Может показаться, что здесь никого нет, но есть и человек, и тренер. Игроки читают новости. После этого трудно достичь стабильности в нашем коллективе. Я не прилетел с другой планеты. Я в своей профессии уже 14 лет. Давление? Да, но это не выглядит так. Такой клуб, как "Милан", не может быть самодовольным, но атмосфера с тех пор, как я здесь, после Суперкубка, сразу стала негативной", - сказал специалист.

Добавим, что "Милан" сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, команда имеет 51 балл за 33 игры.

Читайте такжеРафаэль Леау: Миланское дерби в Кубке Италии может изменить наш сезон
По теме
yellow-arrow
Атлетико определился с судьбой арендованного у Аталанты вратаря
yellow-arrow
Стало известно, когда будут сыграны перенесенные матчи 33-го тура чемпионата Италии
yellow-arrow
Рафаэль Леау: Миланское дерби в Кубке Италии может изменить наш сезон
Сержиу Консейсау Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости