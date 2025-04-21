Консейсау раскритиковал итальянскую прессу за слухи о его увольнении из Милана

Наставник "Милана" Сержиу Консейсау раскритиковал итальянскую прессу за слухи о его увольнении с поста главного тренера итальянского клуба.

"За то время, что я здесь, я выиграл Суперкубок, и сразу же начались разговоры о моем будущем, о следующем тренере, который может прийти, пока я еще здесь. Я живу футболом уже 40 лет. Как по мне, я не против, но с каждым днем это проявляется как неуважение.

Может показаться, что здесь никого нет, но есть и человек, и тренер. Игроки читают новости. После этого трудно достичь стабильности в нашем коллективе. Я не прилетел с другой планеты. Я в своей профессии уже 14 лет. Давление? Да, но это не выглядит так. Такой клуб, как "Милан", не может быть самодовольным, но атмосфера с тех пор, как я здесь, после Суперкубка, сразу стала негативной", - сказал специалист.