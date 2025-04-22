  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Один из топ-клубов Серии А не устаивает дата перенесённого матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из топ-клубов Серии А не устаивает дата перенесённого матча

Италия

Ради такого можно и договориться о другой дате

Один из топ-клубов Серии А не устаивает дата перенесённого матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из топ-клубов Серии А не устаивает дата перенесённого матча.

Президент "Лацио" Клаудио Лотито запросил срочную встречу с Федерацией футбола Италии, поскольку клуб отказывается играть в среду 23 апреля.

"Орлы" сообщили, что они хотят поучаствовать в церемонии прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане, которая состоится в Риме в среду.

"Матч стал бы неуместной помехой", которая не позволила бы принять участие "в исторически значимом моменте для города Рима и сообщества "Лацио", - считают в клубе.

Также по мнению итальянского клуба, решение о переносе матча было принято без согласования с клубом и "без учёта институциональных обязательств" команды.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что из-за смерти Папы Римского Франциска матчи Серии А, запланированные на 21 апреля, были перенесены на среду 23 апреля.

По теме
yellow-arrow
Летом Довбик может сменить клуб в Италии, – Tutto Calcio Estero
yellow-arrow
В Англии появился новый претендент на Судакова. Там уже играет украинец
yellow-arrow
Шахтер – Динамо, Барселона – Реал, полуфиналы Кубка Украины. Расписание футбола на 21 – 27 апреля
Серия А Лацио (Рим)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости