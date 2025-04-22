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Один из топ-клубов Серии А не устаивает дата перенесённого матча
Ради такого можно и договориться о другой дате
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из топ-клубов Серии А не устаивает дата перенесённого матча.
Президент "Лацио" Клаудио Лотито запросил срочную встречу с Федерацией футбола Италии, поскольку клуб отказывается играть в среду 23 апреля.
"Орлы" сообщили, что они хотят поучаствовать в церемонии прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане, которая состоится в Риме в среду.
"Матч стал бы неуместной помехой", которая не позволила бы принять участие "в исторически значимом моменте для города Рима и сообщества "Лацио", - считают в клубе.
Также по мнению итальянского клуба, решение о переносе матча было принято без согласования с клубом и "без учёта институциональных обязательств" команды.
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Напомним, что из-за смерти Папы Римского Франциска матчи Серии А, запланированные на 21 апреля, были перенесены на среду 23 апреля.
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