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Ветеран Ла Лиги может продолжить карьеру в Серии А
На берегу озера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сеск Фабрегас и его "Комо" продолжают привлекать внимание в итальянском футболе. Испанец, возглавляющий тренерский штаб команды из Ломбардии, сумел вывести клуб в центр внимания Серии А. После удачного сезона со смелой и узнаваемой игрой каталонский наставник стремится и дальше усиливать состав опытными игроками.
Следующей целью на его радаре является Дани Парехо – знаковая фигура испанского футбола, которая может начать новое приключение за пределами Ла Лиги. В свои 36 лет Парехо остается ключевым игроком в полузащите "Вильярреала". В Кастельоне ценят его лидерские качества, однако в Италии готовы соблазнить ветерана амбициозным проектом.
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Интерес со стороны "Комо" не является случайностью. Фабрегас, принадлежащий к тому же поколению, что и Парехо, и разделяющий с ним подобное футбольное видение, считает полузащитника идеальным элементом для укрепления баланса в команде.
Добавим, что в этом сезоне на счету Парехо 3 гола и 2 ассиста в 31 матче за "Вильярреал" во всех турнирах.
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