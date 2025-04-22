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Ювентус рискует проиграть конкуренцию за подписание лидера Фейеноорда

Италия

Защитник интересует ряд клубов

Ювентус рискует проиграть конкуренцию за подписание лидера Фейеноорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Туринский "Ювентус" уже давно серьезно заинтересован в трансфере защитника "Фейеноорда" Давида Ганцко, однако на пути к сделке появляется все больше конкурентов.

Как сообщает издание TUTTOmercatoWEB, спортивный директор "Юве" Джунтоли четко настроен подписать словака. Между игроком и туринцами уже есть предварительная договоренность по личным условиям контракта, но ключевым остается согласование трансфера с "Фейеноордом".

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И именно это становится все более сложным. Нидерландский клуб хочет выручить за центрбека 40 миллионов евро. Кроме того, на Ганцко претендует "Байер", который давно следит за ним, а также "Эвертон". Однако главным соперником считается мадридский "Атлетико" – серьезный игрок на трансферном рынке, способный переубедить "Фейеноорд" и самого футболиста.

Добавим, что в этом сезоне на счету словака 4 гола и 4 ассиста в 42-х матчах за "Фейенорд" во всех турнирах.

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Ювентус (Турин) Байер (Леверкузен) Эвертон (Ливерпуль) Фейеноорд (Роттердам) Давид Ганцко
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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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