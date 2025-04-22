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Три матча Серии А будут перенесены из-за похорон Папы Римского

Италия

Календарь игр чемпионата Италии снова претерпит изменения

Три матча Серии А будут перенесены из-за похорон Папы Римского

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Три матча Серии А будут перенесены из-за похорон Папы Римского.

В официальном заявлении от министра гражданской защиты Италии Нелло Мусумечи говорится о том, что в субботу, 26-го апреля, чемпионат Италии будет приостановлен в связи с объявленным днем траура.

Таким образом следующие матчи будут перенесены, а дальнейшая информация будет объявлена на официальном сайте Серии А.

  • "Комо" - "Дженоа"
  • "Интер" - "Рома"
  • "Лацио" - "Парма"
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Напомним, что ранее были перенесены четыре матча 33-го тура чемпионата Италии.

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Серия А Чемпионат Италии Интер (Милан) Лацио (Рим) Папа Римский Дженоа (Генуя) Комо (Италия) Рома (Италия) Парма
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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