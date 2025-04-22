Три матча Серии А будут перенесены из-за похорон Папы Римского.

В официальном заявлении от министра гражданской защиты Италии Нелло Мусумечи говорится о том, что в субботу, 26-го апреля, чемпионат Италии будет приостановлен в связи с объявленным днем траура.

Таким образом следующие матчи будут перенесены, а дальнейшая информация будет объявлена на официальном сайте Серии А.

"Комо" - "Дженоа"

"Интер" - "Рома"

"Лацио" - "Парма"

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Ministro Musumeci: "Sospese le partite di sabato"

La Serie A si ferma nel giorno dei funerali del Papa#SkySport — skysport (@SkySport) April 22, 2025

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Напомним, что ранее были перенесены четыре матча 33-го тура чемпионата Италии.