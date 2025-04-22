Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три матча Серии А будут перенесены из-за похорон Папы Римского
Календарь игр чемпионата Италии снова претерпит изменения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Три матча Серии А будут перенесены из-за похорон Папы Римского.
В официальном заявлении от министра гражданской защиты Италии Нелло Мусумечи говорится о том, что в субботу, 26-го апреля, чемпионат Италии будет приостановлен в связи с объявленным днем траура.
Таким образом следующие матчи будут перенесены, а дальнейшая информация будет объявлена на официальном сайте Серии А.
- "Комо" - "Дженоа"
- "Интер" - "Рома"
- "Лацио" - "Парма"
ULTIM'ORA— skysport (@SkySport) April 22, 2025
Ministro Musumeci: "Sospese le partite di sabato"
La Serie A si ferma nel giorno dei funerali del Papa#SkySport
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что ранее были перенесены четыре матча 33-го тура чемпионата Италии.
Популярное сейчас
- "Не продам и за 10 млн евро". Буткевич наложил вето на продажу футболиста Полесья
- Кубок Украины. Может сложиться ситуация, при которой Шахтеру будет выгодна победа в турнире Динамо
- Синчук и Трубин в символических сборных, известна судьба Григорчука в ЛНЗ. Главные новости за 21 апреля
- В Англии появился новый претендент на Судакова. Там уже играет украинец
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет