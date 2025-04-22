Известно, при каком условии арендованный нападающий может остаться в Ювентусе

Рандаль Коло Муани прекрасно начал аренду в "Ювентусе", однако после смены главного тренера в конце марта он потерял свое место в основе. Француз поразил на старте, забив пять голов в первых трех матчах. Но его результативная серия быстро завершилась, и вместе с командой он провалил февраль и март. Именно эта безвыигрышная серия и стоила должности тогдашнему тренеру Тиаго Мотти, которого заменил Игор Тудор.

После этого Коло Муани провел лишь 45 минут в трех матчах. Учитывая это, кажется маловероятным, что "Ювентус" выкупит игрока "ПСЖ". К тому же, в соглашении об аренде, которое было заключено в январе, не было прописано опции выкупа.

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Однако, по информации L'Équipe, шанс на то, что Коло Муани останется в Турине после завершения сезона, еще есть. Это может произойти, если Игор Тудор покинет клуб, а такая возможность рассматривается даже в случае, если "Ювентус" получит путевку в Лигу чемпионов. Спортивный директор туринцев Кристиано Джунтоли уже активно ищет нового тренера.

Если обстоятельства сложатся удачно, "Ювентус" готов предложить новую аренду летом, уже с обязательным выкупом в 2026 году. В любом случае, у Коло Муани нет будущего в "Пари Сен-Жермен".

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 5 голов и 2 ассиста в 13 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.