  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Консейсау об ответном матче Кубка Италии: Мы хотим подарить нашим болельщикам этот трофей

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Консейсау об ответном матче Кубка Италии: Мы хотим подарить нашим болельщикам этот трофей

Италия

А как будет на деле?

Консейсау об ответном матче Кубка Италии: Мы хотим подарить нашим болельщикам этот трофей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал ответный матч полуфинала Кубка Италии против "Интера".

По его словам, футболистам нужно показать выдающуюся игру.

"Большие клубы стремятся дойти до конца в каждом соревновании. Для нас этот матч имеет решающее значение. Мы хотим подарить нашим болельщикам этот трофей.

Нам нужно показать выдающуюся игру и быть конкурентоспособными. Каждая игра отличается от других.

Наша мотивация исходит не от соперника, а от нашей собственной работы.

Неважно, фаворит вы или нет. Как только судья подаст свисток, всё будет зависеть от того, что мы подготовили, и от нашей мотивации. Вот что имеет значение. У нас тоже есть хорошие качества", — сказал Консейсау.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ответный матч Кубка Италии состоится 23 апреля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Два клуба АПЛ следят за Довбиком, - СМИ
yellow-arrow
Барселона может подписать одного из лучших бомбардиров Серии А
yellow-arrow
Corriere dello Sport назвал сумму, которую Шахтер хочет получить за Судакова. Наполи считает ее завышенной
Интер (Милан) Кубок Италии Сержиу Консейсау Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости