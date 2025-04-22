Консейсау об ответном матче Кубка Италии: Мы хотим подарить нашим болельщикам этот трофей

Тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал ответный матч полуфинала Кубка Италии против "Интера".

По его словам, футболистам нужно показать выдающуюся игру.

"Большие клубы стремятся дойти до конца в каждом соревновании. Для нас этот матч имеет решающее значение. Мы хотим подарить нашим болельщикам этот трофей.

Нам нужно показать выдающуюся игру и быть конкурентоспособными. Каждая игра отличается от других.

Наша мотивация исходит не от соперника, а от нашей собственной работы.

Неважно, фаворит вы или нет. Как только судья подаст свисток, всё будет зависеть от того, что мы подготовили, и от нашей мотивации. Вот что имеет значение. У нас тоже есть хорошие качества", — сказал Консейсау.