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Консейсау об ответном матче Кубка Италии: Мы хотим подарить нашим болельщикам этот трофей
А как будет на деле?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал ответный матч полуфинала Кубка Италии против "Интера".
По его словам, футболистам нужно показать выдающуюся игру.
"Большие клубы стремятся дойти до конца в каждом соревновании. Для нас этот матч имеет решающее значение. Мы хотим подарить нашим болельщикам этот трофей.
Нам нужно показать выдающуюся игру и быть конкурентоспособными. Каждая игра отличается от других.
Наша мотивация исходит не от соперника, а от нашей собственной работы.
Неважно, фаворит вы или нет. Как только судья подаст свисток, всё будет зависеть от того, что мы подготовили, и от нашей мотивации. Вот что имеет значение. У нас тоже есть хорошие качества", — сказал Консейсау.
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Ответный матч Кубка Италии состоится 23 апреля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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