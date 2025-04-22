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Вингер Наполи, вероятно, выбыл на месяц из-за травмы
О травме Нереса сообщила пресс-служба Наполи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У левого вингера "Наполи" Давида Нереса диагностировали растяжение камбаловидной мышцы левой голени.
29-летний бразилец уже приступил к программе восстановления.
По информации Николо Скиры, ожидается, что Давид Нерес пропустит около месяца.
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Источник:napoli
Опубликовал: Екатерина Власова
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