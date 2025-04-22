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Матч Интер - Рома перенесен на 27 апреля
Точное время начала поединка остается неизвестным
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Матч 34-го тура итальянской Серии А между миланским "Интером" и "Ромой" состоится не в субботу, 26 апреля, как было запланировано, а в воскресенье, 27 апреля.
Причиной переноса являются похороны Папы Римского Франциска, которые пройдут 26 апреля.
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В настоящее время остается неизвестным точное время начала матча между "Интером" и "Ромой". По информации СМИ, "нерадзурри" заинтересованы в том, чтобы игра началась как можно раньше, в 13:30 по киевскому времени.
Также изменены даты проведения еще двух матчей: "Комо" примет "Дженоа", а "Лацио" встретится с "Пармой" – эти игры также пройдут 27 апреля.
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