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Парма - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Парма - Ювентус: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.04.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол
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Этот матч должен был состояться в понедельник, но был перенесен на среду из-за смерти Папы Римского Франциска. "Ювентус" решил провести два дополнительных дня дома, а затем вернуться в Парму. Повлияет ли такое решение и сам перенос матча на его результат? В любом случае, "бьянконери" ожидает сложное противостояние.
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Серия А. Перенесенный матч 33-го тура
23 апреля. 19:30. Парма. "Эннио Тардини"
"Парма" - "Ювентус"
Трансляция: Megogo
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