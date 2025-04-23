Интер – Милан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Кубка Италии

В рамках ответного полуфинала Кубка Италии состоится миланское дерби между "Интером" и "Миланом", сейчас счет 1:1. "Интер" идет на требл, тогда как "Милан" отчаянно стремится помешать ему сделать это, а также хочет воспользоваться своим последним шансом пробиться в еврокубки на следующий сезон.

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Матч состоится в среду, 23-го апреля 2025-го года, в 22:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Футбол 1

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Интер" – "Милан" Смотреть трансляцию

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