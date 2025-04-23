Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер – Милан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Кубка Италии
Интер – Милан: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.04.25 ⋊ Кубок Италии на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках ответного полуфинала Кубка Италии состоится миланское дерби между "Интером" и "Миланом", сейчас счет 1:1. "Интер" идет на требл, тогда как "Милан" отчаянно стремится помешать ему сделать это, а также хочет воспользоваться своим последним шансом пробиться в еврокубки на следующий сезон.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч состоится в среду, 23-го апреля 2025-го года, в 22:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Футбол 1
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- "Это выдающийся человек, выдающийся тренер": Кравченко почтил память тренера, открывшему для него Высшую лигу
- Источник: Григорий Суркис просил президента УЕФА заменить Днепр-1 в еврокубках на другой украинский клуб УПЛ
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Довбик vs Верона: 1 удар, 4 паса, 9 касаний. Оценки за матч
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне