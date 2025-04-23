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Дженоа - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Дженоа - Лацио: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.04.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол
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Середняк турнирной таблицы "Дженоа" примет у себя дома одного из претендентов на еврокубки - "Лацио". Смогут ли "грифоны" отобрать очки у столичного клуба без участия в поединке травмированного Руслана Малиновского?
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Серия А. Перенесенный матч 33-го тура
23 апреля. 19:30. Генуя. "Луиджи Феррарис".
"Дженоа" - "Лацио"
Трансляция: Megogo 2
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