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Дженоа - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
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Дженоа - Лацио: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.04.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол

Дженоа - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Середняк турнирной таблицы "Дженоа" примет у себя дома одного из претендентов на еврокубки - "Лацио". Смогут ли "грифоны" отобрать очки у столичного клуба без участия в поединке травмированного Руслана Малиновского?

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Серия А. Перенесенный матч 33-го тура

23 апреля. 19:30. Генуя. "Луиджи Феррарис".

"Дженоа" - "Лацио"

Трансляция: Megogo 2

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