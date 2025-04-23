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Комо планирует выкупить контракт защитника у Барселоны
Валье, вероятно, останется в итальянском клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник Алекс Валье продолжит свою карьеру в итальянском клубе "Комо". Об этом сообщил Фабрицио Романо.
По информации источника, "Комо" воспользуется опцией выкупа, которая прописана в арендном соглашении, и приобретет контракт 20-летнего испанца у "Барселоны" за 6 миллионов евро.
Валье присоединился к "Комо" в январе 2025 года на правах аренды из "Барселоны". Футболист в текущем сезоне в Серии А сыграл 11 матчей - 762 минут.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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