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Неожиданно. Второй бомбардир Серии А пропускает матч чемпионата
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Фото: Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Второй бомбардир Серии А пропускает матч чемпионата.
Сообщается, что Мойзе Кин не сыграет матч против "Кальяри". Итальянский футболист днём 23 апреля уехал из отеля, в котором проживает команда.
Вероятно, нападающий не сыграет из-за предыдущей травмы лодыжки, с которой он боролся в последние недели.
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Мойзе Кин сейчас занимает второе место в списке бомбардиров Серии А, забив 17 голов в 29-ти матчах. Он отстаёт от лидера Матео Ретеги на 6 голов.
Матч между "Кальяри" и "Фиорентиной" начался в 19:30 по киевскому времени.
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