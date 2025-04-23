Неожиданно. Второй бомбардир Серии А пропускает матч чемпионата

Второй бомбардир Серии А пропускает матч чемпионата.

Сообщается, что Мойзе Кин не сыграет матч против "Кальяри". Итальянский футболист днём 23 апреля уехал из отеля, в котором проживает команда.

Вероятно, нападающий не сыграет из-за предыдущей травмы лодыжки, с которой он боролся в последние недели.

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Мойзе Кин сейчас занимает второе место в списке бомбардиров Серии А, забив 17 голов в 29-ти матчах. Он отстаёт от лидера Матео Ретеги на 6 голов.

Матч между "Кальяри" и "Фиорентиной" начался в 19:30 по киевскому времени.