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В Ювентусе рассказали, когда примут решение по главному тренеру
Ждать осталось недолго
Фото: butfootballclub.fr
В "Ювентусе" рассказали, когда примут решение по главному тренеру.
Директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли заявил, что решение по Игору Тудору примут после Клубного Чемпионата Мира.
"Мы с самого начала были предельно ясны. Мы надеемся остаться вместе, но решение мы примем после клубного чемпионата мира", — сказал Джунтоли.
Контракт Игора Тудора с итальянским клубом истекает 1 июля 2025 года, когда "Ювентус" будет участвовать в Клубном Чемпионате Мира этим летом.
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Тюдор проиграл лишь в одном из первых четырёх матчей за "Ювентус" - против "Пармы" 23 апреля.
Напомним, что Игор Тюдор стал тренером "Ювентуса" 23 марта 2025 года.
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