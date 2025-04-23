В "Ювентусе" рассказали, когда примут решение по главному тренеру.

Директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли заявил, что решение по Игору Тудору примут после Клубного Чемпионата Мира.

"Мы с самого начала были предельно ясны. Мы надеемся остаться вместе, но решение мы примем после клубного чемпионата мира", — сказал Джунтоли.

Контракт Игора Тудора с итальянским клубом истекает 1 июля 2025 года, когда "Ювентус" будет участвовать в Клубном Чемпионате Мира этим летом.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Тюдор проиграл лишь в одном из первых четырёх матчей за "Ювентус" - против "Пармы" 23 апреля.

Напомним, что Игор Тюдор стал тренером "Ювентуса" 23 марта 2025 года.