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В Ювентусе рассказали, когда примут решение по главному тренеру

Италия

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В Ювентусе рассказали, когда примут решение по главному тренеру

Фото: butfootballclub.fr

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В "Ювентусе" рассказали, когда примут решение по главному тренеру.

Директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли заявил, что решение по Игору Тудору примут после Клубного Чемпионата Мира.

"Мы с самого начала были предельно ясны. Мы надеемся остаться вместе, но решение мы примем после клубного чемпионата мира", — сказал Джунтоли.

Контракт Игора Тудора с итальянским клубом истекает 1 июля 2025 года, когда "Ювентус" будет участвовать в Клубном Чемпионате Мира этим летом.

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Тюдор проиграл лишь в одном из первых четырёх матчей за "Ювентус" - против "Пармы" 23 апреля.

Напомним, что Игор Тюдор стал тренером "Ювентуса" 23 марта 2025 года.

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Источник:
Football-Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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