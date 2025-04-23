Серия А. Ювентус не возвращается в Топ-4

Серия А. 33-й тур

"Парма" - "Ювентус" 1:0

Гол: М. Пеллегрино 45+1

Четыре матча 33-го тура Серии А были перенесены с понедельника на среду из-за кончины Папы Римского. Перенос не обошелся без скандалов. "Лацио" успел улететь домой, "Ювентус" также, "Фиорентина" как раз в последний момент прекратила посадку на самолет и осталась в Кальяри. Результаты? Разные. Главный - первое поражение "Юве" при Игоре Тудоре.

Туринский гранд играл в Парме после двух побед с минимальным счетом дома над середняками и аутсайдерами и ничьей 1:1 в гостях против "Ромы". Несомненное улучшение результатов по сравнению с 0:4 и 0:3 в двух последних матчax с Тьяго Моттой, но с вопросами, с сомнениями. Которые лишний раз подтвердились на выезде к новичку и аутсайдеру.

Команда Тудора выиграла матч по владению мячом - 66:34, по ударам по воротам - 16:6, но по ударам в створ проиграла. Стерильное неэффективное владение мячом - очевидная проблема еще со времен Мотты. Впервые у Тудора два форварда - Влахович и Коло Муани - начали матч одновременно на поле. Но никакого эффекта это не принесло.

Влахович пробивал с довольно острого угла - неточно. А форвард "Пармы" Пеллегрино замкнул головой навес Валери. Влахович еще и покинул поле в перерыве из-за травмы. Без него работа вратаря хозяев Сузуки стала еще более легкой. Он спокойно брал удар Коло Муани. А защитники прерывали опасные "кроссы". Беззубая игра гранда.

"Ювентус" остается на пятом месте, отставая от четвертого на одно очко. "Парма" на 15-ом и опережает зону вылета на шесть очков.

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"Дженоа" - "Лацио" 0:2

Голы: Кастельянос 32, Диа 65

"Лацио" сравнялся по очкам с "Ювентусом", опередил "Рому". Одержал вторую победу в шести последних матчах лиги. Опомнился от вылета из Лиги Европы от "Буде/Глимт". Часто римляне не держали удар в такой ситуации и рассыпались. Но на этот раз выдержали. Победили в гостях у команды, добывшей пять побед и ничью в шести предыдущих домашних матчах.

"Орлы" также выпустили двух форвардов с первых минут - Кастельяноса и Диа. Но для них это как раз оптимальный вариант, который не могли применять месяцы из-за травм. Им еще и явно помогло удаление игрока соперников на 22-ой минуте. А вратарю Мандасу удалось опомниться от попадания фаера на 15-ой минуте, из-за которого матч временно прервали.

Еще до этого инцидента Мандас отбил удар Пинамонти. После этого, на 22-ой минуте, Дзакканьи прорывался к воротам и был сбит дебютантом стартового состава генуэзцев Отоа. Прямая красная карточка. Далее вратарь хозяев Леали работал. Но не сумел предотвратить первый гол Кастельяноса в лиге с девятого февраля. Тати замкнул слета прострел защитника Пеллегрини.

Во втором тайме как раз "Дженоа" кое-что пыталась. Торсбю замкнул чуть-чуть неточно. Мандас взял удар головой Васкеса с углового. Но в итоге Диа убежал, избавился от Васкеса и забил ударом от стойки. Его первый гол в лиге с 15-го февраля. На этом победа была закреплена. Не помешало даже удаление игрока гостей Белахьяна на 73-ей минуте.

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"Кальяри" - "Фиорентина" 1:2

Голы: Пикколи 7 - Гозенс 36, Бельтран 48

"Фиорентине" пришлось отыгрываться. В вязком матче, на сложном выезде, после пропущенного на седьмой минуте. Без своего лучшего бомбардира Мойзе Кена, травмированного. После не только раннего пропущенного из-за ошибки вратаря Давида Де Хеа, но и удара в стойку его ворот. Защитник Гозенс вернул "фиалок" в игру. А удар Бельтрана головой принес победу.

Победа флорентийцев в лиге после двух ничьих не принесла продвижение по месту. Они остались на восьмом. Но от четвертого отстают ненамного - на четыре очка. А "Кальяри" на 16-ом и опережает зону вылета на пять очков.

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"Торино" - "Удинезе" 2:0

Голы: Адамс 39, Дембеле 85