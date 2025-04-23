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Ювентус впервые за 10 лет проиграл одному из середняков Серии А
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" впервые за 10 лет проиграл одному из середняков Серии А.
"Парма" на домашнем поле обыграла туринский клуб со счётом 1:0. В последний раз это случалось 11 апреля 2015 года.
Тогда "Парма" с таким же счётом отобрала очки у "Ювентуса". Гол на 60-й минуте забил Маури. Клуб занимал 20-е место в турнирной таблице.
Заметим, что это первое поражение тренера "Ювентуса" Игора Тудора. До этого он выиграл два матча и один поединок сыграл вничью.
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Сейчас "Ювентус" в турнирной таблице занимает 5-е место с 59-ю баллами, "Парма" - 15-я с 31-м баллом.
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