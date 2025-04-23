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Ювентус впервые за 10 лет проиграл одному из середняков Серии А

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Ювентус впервые за 10 лет проиграл одному из середняков Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" впервые за 10 лет проиграл одному из середняков Серии А.

"Парма" на домашнем поле обыграла туринский клуб со счётом 1:0. В последний раз это случалось 11 апреля 2015 года.

Тогда "Парма" с таким же счётом отобрала очки у "Ювентуса". Гол на 60-й минуте забил Маури. Клуб занимал 20-е место в турнирной таблице.

Заметим, что это первое поражение тренера "Ювентуса" Игора Тудора. До этого он выиграл два матча и один поединок сыграл вничью.

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Сейчас "Ювентус" в турнирной таблице занимает 5-е место с 59-ю баллами, "Парма" - 15-я с 31-м баллом.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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