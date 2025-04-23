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Форвард Ювентуса получил повреждение в матче против Пармы
Влахович пройдет медицинское обследование
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович был заменен в перерыве выездного матча против "Пармы".
Как сообщает Football Italia, причиной замены стала травма, которую получил сербский форвард - у 25-летнего футболиста возникли проблемы с правым бедром.
Детальная информация о повреждении Влаховича будет известна после прохождения игроком медицинского обследования.
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