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Форвард Ювентуса получил повреждение в матче против Пармы

Италия

Влахович пройдет медицинское обследование

Форвард Ювентуса получил повреждение в матче против Пармы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович был заменен в перерыве выездного матча против "Пармы".

Как сообщает Football Italia, причиной замены стала травма, которую получил сербский форвард - у 25-летнего футболиста возникли проблемы с правым бедром.

Детальная информация о повреждении Влаховича будет известна после прохождения игроком медицинского обследования.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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