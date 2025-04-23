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Тренер Ювентуса - о поражении от Пармы: Нам не хватало всего понемногу

Италия

Специалист поделился своими эмоциями

Тренер Ювентуса - о поражении от Пармы: Нам не хватало всего понемногу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ювентуса" Игор Тудор прокомментировал выездное поражение своей команды от "Пармы" со счетом 0:1.

"Нам не хватало всего понемногу. Во втором тайме мы много атаковали, но не были достаточно опасными. Мы пропустили гол после навеса с 40 метров. Мы разочарованы, но смотрим вперед. Впереди еще пять игр и на кону много очков. Мы уже играем через четыре дня".

Напомним, что 27 апреля "Ювентус" сыграет против "Монцы". Старт - в 19:00 по Киеву.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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