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Тренер Ювентуса - о поражении от Пармы: Нам не хватало всего понемногу
Специалист поделился своими эмоциями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ювентуса" Игор Тудор прокомментировал выездное поражение своей команды от "Пармы" со счетом 0:1.
"Нам не хватало всего понемногу. Во втором тайме мы много атаковали, но не были достаточно опасными. Мы пропустили гол после навеса с 40 метров. Мы разочарованы, но смотрим вперед. Впереди еще пять игр и на кону много очков. Мы уже играем через четыре дня".
Напомним, что 27 апреля "Ювентус" сыграет против "Монцы". Старт - в 19:00 по Киеву.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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