Тренер Ювентуса - о поражении от Пармы: Нам не хватало всего понемногу

Главный тренер "Ювентуса" Игор Тудор прокомментировал выездное поражение своей команды от "Пармы" со счетом 0:1.

"Нам не хватало всего понемногу. Во втором тайме мы много атаковали, но не были достаточно опасными. Мы пропустили гол после навеса с 40 метров. Мы разочарованы, но смотрим вперед. Впереди еще пять игр и на кону много очков. Мы уже играем через четыре дня".