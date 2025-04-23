Кубок Италии. Интер - Милан 0:3. Требла не будет

Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан" 0:3 (первый матч - 1:1)

Голы: Йович 36, 49, Рейндерс 86

"Интер": Х. Мартинес, Биссек, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан (Корреа 84), Асллани (Чалханоглу 53), Барелла (Фраттези 53), Мхитарян, Димарко (Залевски 53), Тареми (Арнаутович 53), Лаутаро Мартинес

"Милан": Маньян, Габбия (Тиав 59), Павлович, Томори, А. Хименес, Фофана, Рейндерс (Феликс 87), Эрнандес (Бартезаги 87), Пулишич (Лофтус-Чик 78), Йович (Абрахам 78), Леау

Предупреждениe: Чалханоглу 71

Главный арбитр: Даниэле Довери

В главных турнирах - Серии А, Лиге Чемпионов - между "Интером" и "Миланом" пропасть в пользу первого. "Нерадзурри" опережают соседей в лиге на восемь мест и 20 очков, идут первыми, борются за Скудетто, а соседи уже даже прекратили выкладываться в том турнире. В Лиге Чемпионов "Интер" в полуфинале, а "Милан" вылетел еще три раунда тому.

Впрочем, в очных матчах все наоборот. В нынешнем сезоне команды сыграли друг с другом во всех турнирах пять раз. Трижды победил "Милан", дважды состоялась ничья. "Россонери" победили соседей в финале Суперкубка, теперь в полуфинале Кубка. Причем ведь даже смена тренера и тактической схемы не изменила баланс в дерби.

В "Интере" много говорили о требле, о намерении выиграть все три главных турнира сезона. Но этого уже не будет. Да и вообще, если посмотреть, как команда играет на внутренней арене в последнее время, и ее Скудетто под вопросом, а сегодняшний результат не особо удивляет. Она страшно устала, выхолощена. Что мы увидели и сегодня.

Сегодня "Милан" оставил "Интер" без забитых мячей после 37-ми матчей подряд на "Сан Сиро" во всех турнирах с забитыми, с поражением после 21-го матча подряд здесь без них. С третьим матчем во всех турнирах подряд без побед. Что важнее - оставил без требла и с огромными сомнениями в способности "нерадзурри" успешно пройти концовку сезона.

Впервые в сезоне в дерби "Милан" играл с тремя центральными защитниками. И впервые в сезоне в дерби не пропустил. Даже не был особо близок к пропущенному. Первый тайм уж точно был вязким, плотным, практически без ворот. По ударам по воротам команда Сержиу Консейсау проиграла тайм со счетом 2:7. Но спокойно отзащищалась и забила.

Дармиан прорвался на фланге, но пробил неточно. Другой латераль, Димарко, также прорвался и пробил в перекладину. Лаутаро Мартинес замкнул неточно. А затем Йович спокойно, без помех, замкнул головой навес Алекса Хименеса. Второй же тайм начался с углового, бардака в штрафной с рикошетом и удара Йовича в упор.

Симоне Индзаги отреагировал четырьмя заменами в одном слоте. А его команда - некоторыми моментами. Мхитарян пробил немного неточно. Лаутаро замкнул головой слабо и в центр. Де Фрай замкнул угловой головой - Маньян вытащил на линии ворот. Впрочем, все эти моменты состоялись до 69-ой минуты. А далее "Интер" выглядел обреченным. Даже не давил.

В итоге он еще и пропустил третий. "Милан" не реализовал несколько контратак, даже не доведя до опасных ударов. Но в итоге одну реализовал. Леау слева в штрафной отдал вперед, а Рейндерс положил в дальний угол.

"Милан" выходит в свой второй финал в сезоне и может взять свой второй трофей в сезоне. Выходит в финал Кубка Италии впервые с 2018-го года. Он провалился в лиге и в Лиге Чемпионов, но в кубковых турнирах успешен. А "Интер" забудет об этом провале, если выиграет ЛЧ и лигу, но способен ли сделать это? Возможно, у него просто закончились силы.