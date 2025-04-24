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Нападающий Милана в матче против Интера отметился достижением
Его уже многие списывали со счетов
Фото - Getty Images/Global Images Ukrain
Нападающий "Милана" в матче против "Интера" отметился достижением.
По информации Opta, Лука Йович стал первым игроком "Милана", забившим более одного гола в миланском дерби с времён Рафаэля Леао 3 сентября 2022 года, когда "россонери" выиграли со счётом 3:2 в Серии А.
Леао забил на 28-й и 60-й минутах. Ещё один гол на счету Оливье Жиру, который он забил на 54-й минуте.
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Напомним, что "Милан" обыграл "Интер" в "гостевом" матче со счётом 0:3 и прошёл в финал. Своего соперника "Милан" узнает в четверг.
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