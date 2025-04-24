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Шевченко внёс свой вклад. Милан выиграл три дерби против Интера во всех соревнованиях в третий раз в истории
Нашли удобного соперника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" выиграл три дерби против "Интера" во всех соревнованиях в третий раз в истории.
Opta выяснила, что три раза "Милан" побеждал принципиальных соперников в сезонах 2004/05 и 1971/72.
В сезоне 1971/72 "Милан" обыграл "Интер" в Серии А 28 ноября со счётом 2:3. Также в июне 1972 года были одержаны 2 победы в двух матчах Кубка Италии со счётом 1:0 и 0:1.
В сезоне 2004/05 "Милан" победил в противостоянии в Серии А со счётом 0:1, благодаря голу Андрея Шевченко, а также в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Матчи закончились со счётом 2:0 и 0:3. В последнем матче "Интеру" присудили техническое поражение из-за беспорядков на трибунах.
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Напомним, что в сезоне 2024/25 "Милан" обыграл "Интер" в Серии А (1:2), Суперкубке Италии (2:3) и Кубке Италии (0:3).
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