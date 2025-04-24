  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Симоне Индзаги прокомментировал вылет Интера из Кубка Италии

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Симоне Индзаги прокомментировал вылет Интера из Кубка Италии

Италия

Жаль болельщиков

Симоне Индзаги прокомментировал вылет Интера из Кубка Италии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Путь "Интера" в Кубке Италии останавливается в полуфинале. "Нерадзурри" уступили "Милану" в ответном матче со счетом 0:3. После игры наставник "Интера" Симоне Индзаги поделился своими мыслями с медиа.

"Нам жаль наших болельщиков, которых было так много сегодня, но это футбол. "Милан" провел отличную игру, а у нас осталось разочарование за первый тайм: мы были недостаточно хороши, чтобы реализовать наши моменты, затем они забили первый гол, и мы должны были действовать внимательнее.

Во втором тайме мы пропустили после углового и сыграли хуже, чем в первом. Мы не привыкли к двум поражениям подряд, нужно правильно проанализировать ситуацию. В Болонье мы провели хороший матч, не заслуживали поражения. Сегодня их второй гол изменил ход игры, у нас был момент с Де Вреем, который мог вернуть нас в игру, нам не повезло, но в таких матчах мы должны были сделать больше.

Теперь нужно двигаться дальше, физическая и ментальная усталость есть, но мы должны быть сильнее этого. Мы – "Интер", мы сами выбрали этот путь, который дарит нам много радости и удовольствия, но иногда и разочарования, как сегодня", – сказал Индзаги.

Добавим, что свой следующий матч "нерадзурри" проведут в воскресенье, 27 апреля, против "Ромы".

Читайте такжеКубок Италии. Интер - Милан 0:3. Требла не будет
По теме
yellow-arrow
Болонья - Эмполи. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 24.04.2025
yellow-arrow
Шевченко вошёл в историю. Милан выиграл три дерби против Интера во всех соревнованиях в третий раз в истории
yellow-arrow
Нападающий Милана в матче против Интера отметился достижением
Интер (Милан) Милан Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Inter
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости