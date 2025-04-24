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Симоне Индзаги прокомментировал вылет Интера из Кубка Италии
Жаль болельщиков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Путь "Интера" в Кубке Италии останавливается в полуфинале. "Нерадзурри" уступили "Милану" в ответном матче со счетом 0:3. После игры наставник "Интера" Симоне Индзаги поделился своими мыслями с медиа.
"Нам жаль наших болельщиков, которых было так много сегодня, но это футбол. "Милан" провел отличную игру, а у нас осталось разочарование за первый тайм: мы были недостаточно хороши, чтобы реализовать наши моменты, затем они забили первый гол, и мы должны были действовать внимательнее.
Во втором тайме мы пропустили после углового и сыграли хуже, чем в первом. Мы не привыкли к двум поражениям подряд, нужно правильно проанализировать ситуацию. В Болонье мы провели хороший матч, не заслуживали поражения. Сегодня их второй гол изменил ход игры, у нас был момент с Де Вреем, который мог вернуть нас в игру, нам не повезло, но в таких матчах мы должны были сделать больше.
Теперь нужно двигаться дальше, физическая и ментальная усталость есть, но мы должны быть сильнее этого. Мы – "Интер", мы сами выбрали этот путь, который дарит нам много радости и удовольствия, но иногда и разочарования, как сегодня", – сказал Индзаги.
Добавим, что свой следующий матч "нерадзурри" проведут в воскресенье, 27 апреля, против "Ромы".
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