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Главный тренер Милана дал свой комментарий после победы над Интером

Италия

Игроки заслуживают похвалы

Главный тренер Милана дал свой комментарий после победы над Интером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал победу над "Интером" (3:0) в ответном полуфинале Кубка Италии.

"У меня были те же ощущения, что и перед матчем с "Аталантой" – именно мелочи играют ключевую роль. Мне понравились отношение команды, ее амбиции и надежность. В перерыве мы внесли коррективы в два-три аспекта, и в итоге провели великолепный второй тайм.

Игроки заслуживают похвалы, ведь иногда в чемпионате мы не показывали свой уровень. Но технические качества должны подкрепляться скромностью и желанием побеждать в каждом игровом моменте. Мы трезво смотрим на вещи – еще ничего не завершено. Впереди финал и важный отрезок сезона, который надо провести достойно. Мы имеем больше качества, чем показали до этого", – сказал Консейсау.

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Его также спросили о возможном продолжении сотрудничества с "Миланом" в случае победы в Кубке Италии.

"Неважен Консейсау – важна победа. Сначала матч с 'Венецией', а затем – финал. Мы рады, но еще ничего не выиграли. Я тот же тренер, что и три дня назад, и игроки – те же. Не все сейчас идеально, но и раньше не все было плохо", – сказал Консейсау.

Добавим, что в финале Кубка Италии "Милан" встретится с победителем пары "Эмполи" – "Болонья".

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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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