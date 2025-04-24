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Майк Меньян: Если бы я сказал, что ожидал победы над Интером со счетом 3:0, то солгал бы
Высказался после выхода в финал Кубка Италии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Милана" Майк Меньян прокомментировал победу в дерби против "Интера" (3:0) в ответном полуфинале Кубка Италии.
"Ничего не меняется, но настроение очень позитивное, потому что мы в финале. Мы понимали: если бы не выиграли сегодня, сезон мог бы стать очень сложным. Теперь все иначе – больше позитива.
Как капитан, я счастлив. Мы знаем, что творим историю. Если бы я сказал, что ожидал победы 3:0 над "Интером", то солгал бы. Но я был уверен в наших силах. В этом сезоне мы продемонстрировали, что способны перевернуть любой матч – даже когда нас жестко критиковали", – сказал Меньян.
Добавим, что в этом сезоне Меньян провел 47 матчей за "Милан" во всех турнирах, пропустив 53 гола и 13 раз сохранив свои ворота "сухими".
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