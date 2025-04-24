Майк Меньян: Если бы я сказал, что ожидал победы над Интером со счетом 3:0, то солгал бы

Капитан "Милана" Майк Меньян прокомментировал победу в дерби против "Интера" (3:0) в ответном полуфинале Кубка Италии.

"Ничего не меняется, но настроение очень позитивное, потому что мы в финале. Мы понимали: если бы не выиграли сегодня, сезон мог бы стать очень сложным. Теперь все иначе – больше позитива.

Как капитан, я счастлив. Мы знаем, что творим историю. Если бы я сказал, что ожидал победы 3:0 над "Интером", то солгал бы. Но я был уверен в наших силах. В этом сезоне мы продемонстрировали, что способны перевернуть любой матч – даже когда нас жестко критиковали", – сказал Меньян.