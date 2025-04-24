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Два удаления и два гола. Дженоа - Лацио 0:2. Видеообзор матча

Италия
Обновлено

Очень нужная победа для римлян

Два удаления и два гола. Дженоа - Лацио 0:2. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лацио" обыграл "Дженоа" в перенесенном поединке 33-го тура чемпионата Италии.

Голами за "орлов" отличились Валентин Кастельянос и Булай Диа.

Игру команды завершили в неравных составах. У "Дженоа" красную карточку получил Себастьян Отоа, у "Лацио" - Реда Белахьян.

Серия А. 33-й тур

23 апреля. 19:30. Генуя. "Луиджи Феррарис".

"Дженоа" - "Лацио" 0:2

Голы: Кастельянос 32, Диа 65

Удаления: Отоа 21 - Белахьян 72

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