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Два удаления и два гола. Дженоа - Лацио 0:2. Видеообзор матча
Очень нужная победа для римлян
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"Лацио" обыграл "Дженоа" в перенесенном поединке 33-го тура чемпионата Италии.
Голами за "орлов" отличились Валентин Кастельянос и Булай Диа.
Игру команды завершили в неравных составах. У "Дженоа" красную карточку получил Себастьян Отоа, у "Лацио" - Реда Белахьян.
Серия А. 33-й тур
23 апреля. 19:30. Генуя. "Луиджи Феррарис".
"Дженоа" - "Лацио" 0:2
Голы: Кастельянос 32, Диа 65
Удаления: Отоа 21 - Белахьян 72
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