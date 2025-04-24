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"Не издевайся надо мной". Индзаги умолял арбитра в матче с Миланом не компенсировать время во втором тайме
Наставник "нерадзури" выглядел очень разъяренным
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги был очень разъяренным в конце ответного матча против "Милана" в полуфинале Кубка Италии, когда он накричал на четвертого арбитра. Его команда проиграла со счетом 0:3.
"Я не хочу дополнительного времени. Не издевайся надо мной, я не хочу его".
Этот эпизод попал в эфир Canale 5 во время трансляции матча.
Inzaghi non vuole il recupero. pic.twitter.com/GJAkXDsBNi— Gianluca Pazzaglia (@gpazzaglia71) April 24, 2025
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В конце концов, главный арбитр матча Даниэле Довери дал финальный свисток уже через несколько секунд после 90-й минуты, решив оставить команды без компенсированного времени во втором тайме.
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