"Не издевайся надо мной". Индзаги умолял арбитра в матче с Миланом не компенсировать время во втором тайме

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги был очень разъяренным в конце ответного матча против "Милана" в полуфинале Кубка Италии, когда он накричал на четвертого арбитра. Его команда проиграла со счетом 0:3.

"Я не хочу дополнительного времени. Не издевайся надо мной, я не хочу его".

Этот эпизод попал в эфир Canale 5 во время трансляции матча.

Inzaghi non vuole il recupero. pic.twitter.com/GJAkXDsBNi — Gianluca Pazzaglia (@gpazzaglia71) April 24, 2025

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В конце концов, главный арбитр матча Даниэле Довери дал финальный свисток уже через несколько секунд после 90-й минуты, решив оставить команды без компенсированного времени во втором тайме.