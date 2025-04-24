  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Не издевайся надо мной". Индзаги умолял арбитра в матче с Миланом не компенсировать время во втором тайме

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Не издевайся надо мной". Индзаги умолял арбитра в матче с Миланом не компенсировать время во втором тайме

Италия

Наставник "нерадзури" выглядел очень разъяренным

"Не издевайся надо мной". Индзаги умолял арбитра в матче с Миланом не компенсировать время во втором тайме

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги был очень разъяренным в конце ответного матча против "Милана" в полуфинале Кубка Италии, когда он накричал на четвертого арбитра. Его команда проиграла со счетом 0:3.

"Я не хочу дополнительного времени. Не издевайся надо мной, я не хочу его".

Этот эпизод попал в эфир Canale 5 во время трансляции матча.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В конце концов, главный арбитр матча Даниэле Довери дал финальный свисток уже через несколько секунд после 90-й минуты, решив оставить команды без компенсированного времени во втором тайме.

Читайте такжеСимоне Индзаги прокомментировал вылет Интера из Кубка Италии
По теме
yellow-arrow
Болонья - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
Два удаления и два гола. Дженоа - Лацио 0:2. Видеообзор матча
yellow-arrow
Майк Меньян: Если бы я сказал, что ожидал победы над Интером со счетом 3:0, то солгал бы
Интер (Милан) Милан Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости