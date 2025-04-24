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Болонья - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Болонья - Эмполи: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.04.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Когда составители регламента Кубка Италии урезали количество матчей и команд в теряющем популярность турнире, они все же оставили одну стадию с двумя матчами. Надеясь, что в полуфинал уже выйдут гранды, вызывающие много внимания и приносящие большие доходы. Для них полуфинал "Болонья" - "Эмполи" - сильное разочарование. Тем более, что фаворит выиграл первый матч в гостях со счётом 3:0. В нынешней ситуации и сами команды вряд ли хотели бы сыграть ответный. Но регламент неумолим.
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Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч
24 апреля. 22:00. Болонья. "Ренато Даль"Ара"
"Болонья" - "Эмполи" (первая игра - 3:0)
Трансляция: Megogo 2
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