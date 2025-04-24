"Команда чувствует давление". Тренер Ювентуса высказался о борьбе за топ-4 в Серии А

Главный тренер туринского "Ювентуса" Игорь Тудор дал комментарий для DAZN после поражения от "Пармы" (1:0).

"Я чувствую, что нам нужно прибавить в психологическом плане. Это команда, которая испытывает давление, и это заметно даже в раздевалке. Нам нужно больше спортивной злости, немного больше "итальянского» стиля — бороться, не отдавать сопернику ничего. Если не пропускаешь — уже хорошо".

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Напомним, что после 33-го тура в Серии А "Ювентус", имея в своем активе 59 очков, находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии и отстает от "Болоньи", идущей на четвертом месте, лишь на один пункт.