  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Команда чувствует давление". Тренер Ювентуса высказался о борьбе за топ-4 в Серии А

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Команда чувствует давление". Тренер Ювентуса высказался о борьбе за топ-4 в Серии А

Италия

Задача клуба — попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон

"Команда чувствует давление". Тренер Ювентуса высказался о борьбе за топ-4 в Серии А

Фото - Juventus FC

Новина українською

Главный тренер туринского "Ювентуса" Игорь Тудор дал комментарий для DAZN после поражения от "Пармы" (1:0).

"Я чувствую, что нам нужно прибавить в психологическом плане. Это команда, которая испытывает давление, и это заметно даже в раздевалке. Нам нужно больше спортивной злости, немного больше "итальянского» стиля — бороться, не отдавать сопернику ничего. Если не пропускаешь — уже хорошо".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что после 33-го тура в Серии А "Ювентус", имея в своем активе 59 очков, находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии и отстает от "Болоньи", идущей на четвертом месте, лишь на один пункт.

Читайте такжеТренер Ювентуса - о поражении от Пармы: Нам не хватало всего понемногу
По теме
yellow-arrow
Итальянский клуб сделал официальное предложение Шахтеру по Судакову
yellow-arrow
Матч Лечче и Аталанты в Серии А перенесён. Известна причина
yellow-arrow
Интер и Рома могут организовать обмен игроками
Ювентус (Турин) Серия А Чемпионат Италии Игор Тудор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
DAZN
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости