Интер и Рома могут организовать обмен игроками

Похоже, что судьба решила перекрестить пути Лоренцо Пеллегрини и Давиде Фраттези, ведь все больше набирает обороты идея возможного обмена между "Интером" и "Ромой".

Капитан "Ромы" больше не входит в планы клуба на следующий сезон, ввиду того, что ему не удается обрести стабильную форму. Поскольку контракт 28-летнего Пеллегрини истекает летом 2026 года, "Рома" рассматривает варианты его продажи уже этим летом, чтобы избежать ситуации, когда он уйдет бесплатно.

В то же время, Давиде Фраттези, который на грани расставания с "Интером" из-за недостатка игровой практики после перехода из "Сассуоло" более двух лет назад, может стать частью обменной сделки, ведь "Рома" заинтересована в возвращении своего воспитанника еще с прошлого лета.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Зимой состоялись интенсивные переговоры, однако "Интер" заблокировал трансфер, не имея времени найти замену. Учитывая то, что 25-летнему Фраттези трудно попасть в стартовый состав Симоне Индзаги, потенциальный обмен может стать выгодным для всех сторон. Впрочем, переговоры пока что находятся на очень раннем этапе.

Добавим, что в этом сезоне на счету Давиде Фраттези 6 голов и 2 ассиста в 42-х матчах за "Интер" во всех турнирах, тогда как на счету Пеллегрини 3 гола и 3 ассиста в 32-х матчах за "Рому".