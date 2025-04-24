Матч Лечче и Аталанты в Серии А перенесён. Известна причина

Матч "Лечче" и "Аталанты" в Серии А перенесён.

"Лечче" сообщили о смерти своего физиотерапевта Грациано Фиорите. Специалист работал в клубе более 20 лет. Команда выразила соболезнования.

"В этот момент глубокой скорби и полного неверия, когда любые слова будет излишни, клуб может лишь обнимать его жену Аццурру и детей Каролину, Давиде, Николо и Риккардо, его мать Франческу и всех членов его семьи", - написали Лечче.

Клуб возвращается в Лечче. Матч с "Аталантой", запланированный на пятницу 25 апреля перенесут.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас "Лечче" в турнирной таблице занимает 17-е место с 26-ю очками. "Аталанта" - третья с 64-мя баллами.