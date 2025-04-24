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Матч Лечче и Аталанты в Серии А перенесён. Известна причина
Серьёзный повод
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч "Лечче" и "Аталанты" в Серии А перенесён.
"Лечче" сообщили о смерти своего физиотерапевта Грациано Фиорите. Специалист работал в клубе более 20 лет. Команда выразила соболезнования.
"В этот момент глубокой скорби и полного неверия, когда любые слова будет излишни, клуб может лишь обнимать его жену Аццурру и детей Каролину, Давиде, Николо и Риккардо, его мать Франческу и всех членов его семьи", - написали Лечче.
Клуб возвращается в Лечче. Матч с "Аталантой", запланированный на пятницу 25 апреля перенесут.
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Сейчас "Лечче" в турнирной таблице занимает 17-е место с 26-ю очками. "Аталанта" - третья с 64-мя баллами.
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