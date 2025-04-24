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Хотят сохранить в нынешнем клубе. Защитник сборной Колумбии заинтересовал саудовскую команду

Италия

Возраст уже солидный

Хотят сохранить в нынешнем клубе. Защитник сборной Колумбии заинтересовал саудовскую команду

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Защитник сборной Колумбии заинтересовал саудовский клуб.

По информации инсайдера Николо Скиры, Йерри Мина получил предложение от неназванной саудовской команды в размере 5 млн евро в год.

"Кальяри" хочет сохранить игрока и уже предложили новый контракт до 2027 года с возможностью продления до 2028 года.

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30-летний защитник перешёл в "Кальяри" из "Фиорентины" в феврале 2024 года за 500 тыс евро. В этом сезоне защитник сыграл за итальянский клуб 29 матчей.

Нынешнее соглашение игрока с "Кальяри" действительно до конца сезона.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Владислав Прийменко
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