Хотят сохранить в нынешнем клубе. Защитник сборной Колумбии заинтересовал саудовскую команду

Защитник сборной Колумбии заинтересовал саудовский клуб.

По информации инсайдера Николо Скиры, Йерри Мина получил предложение от неназванной саудовской команды в размере 5 млн евро в год.

"Кальяри" хочет сохранить игрока и уже предложили новый контракт до 2027 года с возможностью продления до 2028 года.

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30-летний защитник перешёл в "Кальяри" из "Фиорентины" в феврале 2024 года за 500 тыс евро. В этом сезоне защитник сыграл за итальянский клуб 29 матчей.

Нынешнее соглашение игрока с "Кальяри" действительно до конца сезона.