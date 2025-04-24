Рома интересуется атакующим полузащитником Твенте

"Джаллоросси" стремятся подписать атакующего полузащитника "Твенте" Сэма Стейна. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов с 23 голами, к которым добавил еще 4 мяча в разных кубковых турнирах.

Спортивный директор римлян Флоран Гизолфи пытается опередить конкурентов, среди которых и "Фейеноорд", используя отличные отношения с техническим директором "Твенте" после январского соглашения по Салаху-Эддину.

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Технический директор "Твенте" Арнольд Бруггинк подтвердил возможность трансфера летом:

"Переговоры должны развиваться на общей основе, обеспечивая удовлетворительное соглашение для обеих сторон".

Контракт Стейна действителен до 2028 года и оценивается примерно в 18 миллионов евро.