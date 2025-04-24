Милан может продлить контракт с героем полуфинала Кубка Италии

Лука Йович стал главным героем ответного полуфинала Кубка Италии против "Интера", оформив дубль в победе "Милана" со счетом 3:0. Сербский нападающий сейчас также является самым эффективным центрфорвардом команды, что снова вывело его в претенденты на новый контракт с клубом.

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Йович имеет лучший показатель результативности среди всех центрфорвардов "Милан" – гол каждые 106,5 минуты. Это лучше, чем у Сантьяго Гименеса, Тэмми Абрахама и Франческо Камарды. Текущее соглашение серба истекает летом 2025 года, но по информации Calciomercato, "Милан" имеет опцию продления контракта Йовича еще на один год. Однако, чтобы активировать эту опцию, клуб должен учесть два фактора.

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Первый – назначение нового спортивного директора и его одобрение кандидатуры Йовича. "Россонери" вновь встретятся с Игли Таре в четверг, и бывший исполнительный директор "Лацио" остается главным претендентом на эту должность. Второй – клуб должен воспользоваться опцией продления контракта до завершения второй недели июля. После этого соответствующее положение в соглашении с нападающим потеряет силу.

Добавим, что в этом сезоне на счету форварда 4 гола в 12 матчах за "Милан" во всех турнирах.