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Форвард Ювентуса прошел медицинское обследование. Известно, на сколько выбыл футболист
Влахович не поможет команде в ближайшем матче
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович не сможет помочь своей команде в матче против "Монцы".
Как сообщает Sky Sport Italia, медицинское обследование, проведенное в четверг утром, выявило у Влаховича перегрузку прямой мышцы правой бедра. Это исключает его участие в предстоящей игре.
Напомним, что сербский форвард получил повреждение в среду в поединке с "Пармой" (1:0), из-за чего был заменен в перерыве.
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Источник:Sky Sport Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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