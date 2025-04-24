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Форвард Ювентуса прошел медицинское обследование. Известно, на сколько выбыл футболист

Италия

Влахович не поможет команде в ближайшем матче

Форвард Ювентуса прошел медицинское обследование. Известно, на сколько выбыл футболист

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович не сможет помочь своей команде в матче против "Монцы".

Как сообщает Sky Sport Italia, медицинское обследование, проведенное в четверг утром, выявило у Влаховича перегрузку прямой мышцы правой бедра. Это исключает его участие в предстоящей игре.

Напомним, что сербский форвард получил повреждение в среду в поединке с "Пармой" (1:0), из-за чего был заменен в перерыве.

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Ювентус (Турин) Душан Влахович
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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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