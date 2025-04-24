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Итальянский гранд определил позицию, которая требует усиления летом
Подбирают футболистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский гранд определил позицию, которая требует усиления летом.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Ювентус" подпишет нового левого защитника этим летом.
В шорт-лист клуба попал 24-летний защитник "Брюгге" Максим Де Куйпер.
В этом сезоне бельгийский защитник сыграл 47 матчей во всех матчах, в которых забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.
TransferMarkt оценивает футболиста в 16 млн евро.
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К слову, сейчас на левого защитника у туринцев состоят в составе 25-летний Андреа Камбьясо, 24-летний Хуан Кабал, который травмирован и 21-летний Джонас Рухи.
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