Итальянский гранд определил позицию, которая требует усиления летом.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Ювентус" подпишет нового левого защитника этим летом.

В шорт-лист клуба попал 24-летний защитник "Брюгге" Максим Де Куйпер.

В этом сезоне бельгийский защитник сыграл 47 матчей во всех матчах, в которых забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.

TransferMarkt оценивает футболиста в 16 млн евро.

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К слову, сейчас на левого защитника у туринцев состоят в составе 25-летний Андреа Камбьясо, 24-летний Хуан Кабал, который травмирован и 21-летний Джонас Рухи.