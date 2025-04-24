  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Итальянский гранд определил позицию, которая требует усиления летом

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Итальянский гранд определил позицию, которая требует усиления летом

Италия

Подбирают футболистов

Итальянский гранд определил позицию, которая требует усиления летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский гранд определил позицию, которая требует усиления летом.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Ювентус" подпишет нового левого защитника этим летом.

В шорт-лист клуба попал 24-летний защитник "Брюгге" Максим Де Куйпер.

В этом сезоне бельгийский защитник сыграл 47 матчей во всех матчах, в которых забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.

TransferMarkt оценивает футболиста в 16 млн евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

К слову, сейчас на левого защитника у туринцев состоят в составе 25-летний Андреа Камбьясо, 24-летний Хуан Кабал, который травмирован и 21-летний Джонас Рухи.

По теме
yellow-arrow
Форвард Ювентуса прошел медицинское обследование. Известно, на сколько выбыл футболист
yellow-arrow
Рома интересуется атакующим полузащитником Твенте
yellow-arrow
Милан может продлить контракт с героем полуфинала Кубка Италии
Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости